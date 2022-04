Käesoleva aasta 14. veebruaril vähendas Kreeka saatkond Ukrainas oma koosseisu pealinnas Kiievis ainult hädavajaliku kohalolekuni, samal ajal suurendades Mariupolis asuva peakonsulaadi koosseisu. Oli ilmne, mida see tähendas – võimalikult paljud kreeka juurtega inimesed pidid saama abi, et sõja eest lahkuda. Põlise kreeka asurkonnaga Neitsi Maarjale viitava nimega linna rahulik aeg hakkas läbi saama. Kreeka oli ainuke riik, mille diplomaatiline esindus töötas Aasovi mere rannikulinnas sellel sajandil ning tegi seda veel veebruari lõpus. 28. veebruaril teatas peakonsulaat, et asub uude, turvalisemasse asukohta, OSCE evakueeritud vaatlusmissioonist tühjaks jäänud ruumidesse. Rohkem ametlikke teateid konsulaadi kodulehelt ei leia.