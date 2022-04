Olev Remsu ⟩ Kurjus kannustab tapahimu

Viimased poolteist tuhat aastat on maailm siiski evolutsioneerunud halastuse ja headuse suunas, järelikult on see homo sapiens’ile liigi püsimiseks vajalik. Kurjusele on püütud selg pöörata, ja seda suuresti religioonide mõjul. Tapaihale kasvatati peale keelukiht, tapmine muutus üldsuse jaoks paheliseks. Vähemalt avalikult. Umbes viissada aastat tagasi sündis humanism, ennast ja kaasinimesi hakati pidama loojaks. Suur looja on muidugi jumal, ent inimene loodi ju temasarnaseks. Järgmine samm oli inimõigused, need sõnastati Prantsusmaal, ent rakendati ellu esmalt USAs. Jah, alul kohaldati neid valikuliselt, ainult valgele inimesele. Või täpsemini – varandusega valgele mehele. Ent pikapeale on asi edenenud, juba 19. sajandi lõpul hõlmati õigustesse naisigi, seejärel võeti järk-järgult kaasa kõik, olenemata usust, nahavärvist, rahakoti paksusest, poliitmeelsusest ja orientatsioonist. Tõsi, siiani on selle tendentsi vastaseid, jätkub neid meilegi! Niisiis, inimõigused on vaid paarsada aastat vanad, nende all on aastatuhandeid julma veretööd, millega rahuldati oma instinkte, teeniti endale tunnustust ja ülalpidamist.