Juhtkiri ⟩ Kaks kuud sõda

Eilseks juba kaks kuud väldanud suurem sõda Ukrainas on näidanud eredalt, missugused on tegelikud väärtused ja kuidas on sellega muutunud senine maailmakord. Eesti on valinud õige poole.

Väljend «juba kaks kuud» viitab samas hinnangule sõja pikkuse kohta ja loomulikult on maailma ajaloos olnud sõdu, mis on mõõtmatult palju pikemaks veninud kui kaks kuud. Mõelgem kasvõi saja-aastasele sõjale (1337–1453) Inglismaa ja Prantsusmaa vahel või kolmekümneaastasele ususõjale (1618–1648) Kesk-Euroopas. Ent selle aasta 24. veebruaril puhkenud Ukraina sõja puhul tuleb meeles pidada, et sõda pidi Moskva arvestuste kohaselt läbi saama mõne päevaga. Ukrainlaste kangelaslik vastupanu aga nullis selle arvestuse.

Ukrainlaste visa vastupanu ei üllatanud mitte üksnes Moskvat, vaid ka läänt. Viimane ehmatas end ühtäkki uneskõndimisest üles ja mõistis, et Ukrainast ei saa enam lihtsalt mööda vaadata, nagu tehti suuresti pärast Krimmi okupeerimist ja annekteerimist ning Ida-Ukrainas puhkenud sõjategevust 2014. aastal.

Läänel, iseäranis Saksamaal, tuli alla neelata mõru pill teadmisega, et senine Vene-poliitika on osutunud täiesti valeks. Selle asemel, et lõimida Venemaa lääne struktuuridega, lõimis Venemaa hoopis lääne oma energiakandjatega ning tulemuseks on asjaolu, et lääs ei suuda oma energiasõltuvusest vabaneda. Eestit ja teisi Ida-Euroopa riike, kes on kogenud Vene ja Nõukogude okupatsiooni, lihtsalt ignoreeriti ja süüdistati russofoobias.

Lääs on hakanud tasapisi mõistma, et jutul väärtustest pole suurt sisu, kui selle taga ei seisa jõud, ja sestap on relvaabi Ukrainale kasvanud. Mida loevad loengud demokraatiast ja õigusriigist, kui vaadata pilte Butša õudustest? Kusjuures ikka veel leidub läänes selliseid poliitikuid nagu näiteks Saksa endine kantsler Gerhard Schröder, kes ei taha uskuda, et tema semu Vladimir Putin on vastutav Butša õuduste eest. Pangem tähele, et Schröder kasvas üles läänes just nendesamade vääruste keskel, mille üle Euroopa on nii uhke olnud.

Ukraina sõda on muutnud Eesti julgeolekut kardinaalselt. Ühest küljest on läinud teravamaks vastasseis NATO ja Venemaa vahel ning pole kahtlust, et Eesti on selles vastasseisus eesliiniriik. Teisest küljest parandaks Soome ja Rootsi tõenäoline liitumine NATOga oluliselt Eesti julgeolekut, sest Läänemeri muutub sisuliselt NATO sisemereks.

Just samamoodi nagu on kaks kuud Ukraina vastupanu äratanud üles lääne, on see pannud tegutsema ka Soome ja Rootsi. Vaevalt et need riigid oleksid soovinud NATOsse astuda, kui Ukraina oleks langenud mõne päevaga.