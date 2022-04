Andi Hektor ⟩ Sõja võidab süvatehnoloogia

Kellele poleks aastatepikkusest uudisvoost silma jäänud Vene meedia trummipõrin sellest, kuidas nende relvatööstus on meeletu innovatsiooni teel ja lahinguvõimekus on tohutult kasvanud tänu tehnilistele uuendustele. Veidi vähem (kui mitte üldse) on trummitümpsude vahel olnud juttu nende sõjaväe juhtimiskultuuri ja -organisatsiooni uuendustest.

Spetsialist aimab siin ühte ilmset probleemi. Igasuguse tehnoloogilise innovatsiooniga sõjanduses peab kaasnema muudatus juhtimises – vaja on läbivat innovatsiooni! Ehk kui sa tood sõjaväljale tanki, siis tähendab see uuendusi käsuliinides, taktikas jne. Võitjaks jäävad lõpuks need, kel pole mitte rohkem ja paremad tankid, vaid kes suudavad nende tehnoloogilise võimekuse maksimaalselt ära kasutada. Tõmban paralleeli ärimaailmast – kui tulid personaalarvutid, siis ei võitnud need ettevõtted, kes asendasid iga trükimasina arvutiga. Võitsid hoopis need, kes kasutasid sellest tulenevaid uusi võimalusi: kontoritarkvara, andmebaase, e-posti jne.