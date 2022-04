Martin Triipan ⟩ Põhiseadusega keskkonda kaitsmas

Põhiseaduse preambul seab üheks eesmärgiks kindlustada ja arendada riiki, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Sellest kumab idee põlvkondadevahelisest võrdsusest ja sellest, et ühiskondlik edu ja üldine kasu peab olema kestev. On levinud ütlus, et me ei ole pärinud maad oma vanematelt, vaid saanud laenuks oma lastelt. Ehkki põhiseadus peab meeles ka praeguseid põlvkondi ega käsi elada ainult lastele, on loodusvarade säästlik kasutamine ning elu- ja looduskeskkonna säästmine tuleviku edu ja kasu tagatiseks. Laiemas plaanis on see oluline ka rahu kaitsel.