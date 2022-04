NÄDALA NÄGU ⟩ 300 mariupollast

Seda parem, saame võidelda varjus. Need olid väidetavalt Sparta sõdalase Dienekese muretu muigega suust pärit sõnad kuulsa Termopüülide lahingu (480 eKr) eel, kui kohalik Trakhisest talle ütles, et Pärsia vibulaskjaid on lausa nii palju, et võimatu on päikest näha, kui nad peaksid kõik nooled valla laskma.