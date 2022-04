Sergei Metlev ⟩ EKRE infolained tabavad eestivenelasi vastassuundadest

EKRE käsitlus Ukraina sõjapõgenike temaatikast on kahe põhjaga tünn. Ühel poolt on raske vaielda sellega, et kuskil on olemas sõjapõgenike vastuvõtu piir. Samas keegi ei tea, kus täpselt see asub ning kas neid piire võib eri kujul olla lausa mitu.