Tarmo Teder ⟩ Laupäevanovell: professor Emmuse uus nägemine

Vähesed veel mäletasid, kuidas juba aastaid enne taudi puhkemist oli hakanud levima arvamus, et kõigil inimestel siin ilmas on ees prillid, millest nad ise mitte midagi ei tea. Kalduti ka uskuma, et enamik inimesi on tegelikult pimedad ja vaid eriline vähemus näeb üksnes seda, mida neile sünniga kaasnenud nähtamatud prillid näha lubavad.