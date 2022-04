Aimar Altosaar ⟩ Vene imperialismi avameelne manifest

Massimõrvad, süütute inimeste piinamine ja marodeerimine on Vene vägede tegevust alati saatnud. Kuldhordi khaanide ustavate lakeide ja pärijatena on Moskoovia vürstid rakendanud aastasadu halastamatut vägivalda vallutatud aladel, olles naaberriikidele ja teistele rahvastele õudseks nuhtluseks. Pikka aega on kogu maailm Vene imperialismi alahinnates võimaldanud neil lahkelt võtta kasutusele lääne teaduse ja tehnoloogia saavutusi. Venelased on neid võimalusi kasutanud peamiselt armee tugevdamiseks, et ähvardada naabreid.