VANAD UUDISED ⟩ Tallinlastele toodi pühadeks austreid ja apelsine, keisrihärra tuleb Haapsallu

Tallinnast kirjutab hea söbber essiteks, et neil jubba Martsi kuus wöerama laewade ots wäljas olnud ja tonud neile pühhadeks, mis linna sakste südda öiete kutsub: austrid ja appelsinid. Austrid ehk södawad konnakarbid, mis ellawalt süakse ja karjuwad, kui hammustad, (wäh, ei meie neid tahha!) tulnud Holsteinimaalt 7 laewatäit, ja appelsinid Italiast 12 laewatäit ja olla ka muid kaubalaewo jubba tulnud. Küllamees püab mo su wet joosma aiada ja kidab, kuida nemmad Tallinnas appelsinisi süa, et suud wahhutada peas. Wöib kül olla, kui neid kääs on; agga söbrake, wanna innime polle ennam ni maias, waid piip tubbakat on ennam.