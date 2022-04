Aarne Seppel ⟩ Poliitiline klähviv koerakari televiisoris

Esimesed viis-kuus minutit võiski loota kas just huvitavat ja nauditavat, aga siiski tsiviliseeritud debatti. Et kõik ausalt ära mainida, tuleb öelda, et saatejuhid Andres Kuusk ja Johannes Tralla ei suutnud ka ise üsna algusest peale ei eeskuju näidata ega toimuvat ohjes hoida. Isegi juhul kui poliitik proovis küsimusele või väitele sisuliselt vastata, lubasid saatejuhid väga harva lauset – rääkimata pikemast mõtteavaldusest – lõpetada.