Jaan Urb ⟩ «Mitte minu aia taha» mentaliteet ja selle kasvavad ühiskonnavalud

Tõeliselt mahukaid projekte ja arenguid leidub mõistagi üle terve maailma ning nendega kaasneb alati nii laiem kui ka kitsam isiklik mõju. Sellele vaatamata suudavad mõned ühiskonnad kergemalt leida vajaliku kompromissi, mille tagajärjel kerkivad uued sillad, tuumaelektrijaamad, rafineerimistehased ning muud tehno- ja tsiviilrajatised. Meie oleme Eestis justkui jäänud ajajärku, mil iga uus arendus saab juba eos negatiivse hinnangu. Miks see nii toimub? Suures plaanis – oluliselt kasvanud keskkonnaärevuse ja ebakindluse pärast, aga ka selle tõttu, et me ei lase projektide uuringutel areneda piisavalt kaugele, et hakata pidama ratsionaalseid, mitte emotsionaalseid arutelusid.