JUHTKIRI ⟩ Putini pidu tuleb ära lõpetada

Ukraina sõjaga seotud ladina tähestiku täht Z on iseenesest vaid militaarne tunnus vägede identifitseerimiseks. Agressiooni toetussümboliks on selle muutnud Vene propaganda ja marurahvuslikud aktivistid. Sama on ka Georgi lindiga, millel võiks olla vaid militaarajalooline tähendus, kui seda ei oleks Putini võimule tuleku järel aktiivselt kasutatud osana Venemaa imperialistlikust identiteedipoliitikast. Täpselt samamoodi nagu on ära kasutatud 9. maid, mil mälestatakse sõjas langenuid.

Sümbolite mitmetähenduslikkus on andnud putinistidele omamoodi alibi, mille vastu on Eesti riik ja ühiskond olnud hambutu. Ukraina sõjakoledused on siiski paljude silmad avanud. Leedu ja Moldova on juba keelanud sõja tähtsümbolid ja Georgi lindi. Tšehhi, Läti, Kõrgõzstan ja Kasahstan on keelustanud sõja tähtsümbolid.

Eriti oluline on siin Leedu ja Moldova otsustavus keelustada ka Georgi lint. Nad on mõistnud, et küsimus ei ole mitte üksnes tähtedes Z või V, vaid agressiooni õigustavas šovinistlikus ideoloogias, mida kultiveeritakse Georgi lintide, Surematu Polgu marsside, Teise maailmasõja vormiriietuse ja 9. mai kui Venemaa messianismi tähtpäeva kaudu. Kogu võidupüha tseremoonia on üks jagamatu tervik, mille otsene seos Vene ekspansiooniga tuli välja juba 2014. aasta agressiooni ajal ja nüüd uuesti Ukraina sõjas – ja mida õigustas Putini ise oma sõjaeelses kõnes ning mitmed Vene propagandistid seejärel oma programmilistes tekstides.

On aeg mõista, et 9. mai tähistamise rituaalid on lahutamatult seotud putinistliku vallutusideoloogiaga, mille tolereerimisele Eestis ei ole mingit õigustust. Ja et selle ideoloogia sidumine Teises maailmasõjas hukkunute mälestamisega ei anna rituaalidele mingit õigustust. Ainus viis rituaalidest vabaneda on 9. mai depolitiseerimine.

Eesti politsei on selles suunas astunud esimese sammu, keelates 9. mai tähistamisega seotud avalikud koosolekud ja seal sõjasümboolika kasutamise, et vältida provokatsioone. Keelatud on näiteks Nõukogude Liidu ja Vene Föderatsiooni lipud, Georgi lindid ja NSVLi vormirõivad.

Politsei keeld kehtib vaid kaks nädalat, kuid see tuleb seejärel muuta püsivaks, ja seda seadusandlikul tasandil. Teise maailmasõja võitu võib tähistada ja langenuid peab olema võimalik mälestada, kuid see peab olema rangelt lahutatud suurvene šovinistliku ideoloogia rituaalidest, mis tuleb Eestis seadusega keelata.

Seejärel on vaja ümber kujundada ka pronkssõdurina tuntud Teise maailmasõja ohvrite mälestusmärk, kuivõrd kuju ise kannab NSVLi vormirõivaid. Monumendi paekiviorvas oleva kuju asendamiseks tuleks välja kuulutada avalik konkurss ja leida sinna skulptuurne sümbol, mis väljendaks Teise maailmasõjaga seotud traagikat üldinimlikus, mitte putinlikus võtmes.