Kaimar Karu ⟩ Rahvuslus on koostöö, mitte vaen

Esiteks on nii sõnavõtu salvestus kui stenogramm kõigile huvilistele vabalt kättesaadav. On kahetsusväärne, et nii palju auru on kulunud stenogrammi mitte jõudnud koma üle vaidlemisele, kuid selle kirjavahemärgi näol polnud tegemist elegantse nüansiga, mis sisule täiesti uue värvingu annab. Ka siis, kui arutelu rööbastelt maha jooksutanud süüdistus matemaatika loomingulisest rakendamisest kõrvaldada, jäävad poleemikat tekitanud arutluskäik ja esituse vormiline problemaatika samaks.