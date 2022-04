Jaan Männik ⟩ Macron või Le Pen?

Pärast Teist maailmasõda tekkisid Euroopas poliitilised liikumised, kes soovisid tagada Euroopas tulevikus rahu. Üks sellise mõtteviisi tagajärg oli Söe- ja Teraseühenduse loomine aastal 1952. Võiks öelda, et see organisatsioon on praeguse Euroopa Liidu (EL) alus või ema. Asutajad olid kolm suurt riiki: Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia, ning kolm väiksemat: Madalmaad, Belgia ja Luksemburg. Praegu on ELil 27 liikmesriiki, kellest 19 kasutab ühisraha euro. ELi neli põhivabadust on olnud kaupade, teenuste, inimeste ja kapitali vaba liikumine.