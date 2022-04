Dr Viktor Vassiljev ⟩ Kellel on Eestis hea elada?

Eesti on parim koht laste saamiseks, sest lapsetoetused on meil kõrgemad kui mujal maailmas. Eestis on 50 liiki mitmesuguseid toetusi ja nende saajate osakaal elanikkonnas suurem kui mujal maailmas. Eestis on keskmine pension 42 protsenti keskmisest palgast. Tõeline heaoluriik, arvab Dr Viktor Vassiljev. Ministeeriumi, statistika ja maksuameti ehk riigi poolt vaadates, muidugi.