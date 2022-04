Helir-Valdor Seeder ⟩ Iganenud rahanduspoliitika ripub Eestil kivina kaelas?!

Eestis on aastakümnete jooksul juurdunud riigi rahanduspoliitika elluviimisel lihtsustatud ja dogmaatiline usk lipukirja, et võlg on võõra oma. See tähendab, et millegi soetamiseks tuleb säästa, mitte laenata ja investeerida. Aga kui majandus ja hinnad kiiresti kasvavad ning inflatsioon on suur ja intressid madalad, siis on lausa rumalus jätta laen võtmata ja vajalikud investeeringud tegemata, kirjutab Isamaa esimees, riigikogu liige Helir-Valdor Seeder.