Juku-Kalle Raid ⟩ Keskerakond augus, EKRE mingu järele

Tegelikult on selle taga muidugi hirm: selliseid inimesi valivad need, kes ei saa absoluutselt aru demokraatia loogikast ega aluspõhimõtetest, kes pigem kardavad, et kui nad ei ole koos juhtpätiga, on nad juhtpäti vaenlased, aga see võib tuua kaasa ebameeldiva tagajärje. Isegi siis, kui selline valija ei ole kuritegeliku üksuse toiduahelas, on tal ikkagi tunne, et toiduahel on midagi igikestvat, midagi paratamatut, midagi absoluutset. Demokraatia aga – sellele ei või ju kunagi kindel olla, iialgi ei tea, mis juhtuda võib, puhas ettearvamatus ja võib-olla isegi naabri mõtetega arvestamine. Kahtlane, eks ju. Naaber on ju lollakas ega pruugi üldse mõelda nii nagu sina, järelikult ei kõlba ta kuhugi. Äkki ei ole nõus? Peale selle on üleminek autoritaarsuselt demokraatiale alati raske. Väga keeruline on aru saada, et demokraatia on protsess, mitte permanentne ja igikestev revolutsioon, kus võidavad «õiged» ja kaotavad «valed», see on äärmiselt ebakindel, kui keegi ette ei kirjuta, kumb pool on kumb.