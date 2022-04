REIN LANG ⟩ Mai number üheksa, Georgi lint ja punased nelgid

Euraasia Vene maailm oleks mongoli-tatari suurkhaanide märgade unistuste täitumine. Üks hobiajaloolane on Venemaal püsti pannud isegi muuseumi, mis pakub fakti pähe unenägu, et suurkhaanid, nagu maadeavastaja Kolumbuski, olid tegelikult venelased. Paraku jäi khaanide töö pooleli ja seda paljuski slaavlaste vereohvri tulemusena. Nüüd on siis taas plaan Kuldhord Portugali rannikuni laiendada. Tuhandete slaavlaste elu hinnaga. Normaalse toidu ja eluaseme aseaineks kõlbab aga unistus Venemaal küll. Nagu ka islamiterroristile lubadus sajast neitsist peale enda õhkulaskmist.