TAAVI AAS ⟩ Euroopa peab Vene gaasi osas ühisotsuseni jõudma

Praegu on Ukrainale oluline iga panus. Kui Eesti seaks üksinda Vene gaasi suhtes sanktsiooni, oleks mahtude mõttes efekt küll tagasihoidlik, kuid samal ajal oleks see moraalselt õige samm. Samal ajal peab teadvustama aga seda, et isegi kui Eesti ei osta Venemaa gaasi ja teised ühises gaasivõrgus toimetavad riigid seda jätkavad, siis on tegelikult võimatu vahet teha, millise päritoluga gaasimolekulid tarbijateni jõuavad. Seetõttu on oluline, et sanktsiooniga tulevad kaasa kõik gaasituru osalised nii meil kui ka lähiriikides. Arutelud selle üle käivad.