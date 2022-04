RAHVASTIK ⟩ Lea Danilson-Järg: kes julgeb vanaks jääda?

Olgugi et vanaks elamine on kaasaja privileeg, on meie hulgas ilmselt vähe neid, kes vanaks ja abituks jäämist ei pelgaks. Näeme küll järjest rohkem, et ka kõrges eas võib olla terve ja tegus ning elust rõõmu tunda. Samas pole võimalik ette teada, kuidas meil endal läheb, millal tervis alt vedama hakkab, nii et muutume teiste abist sõltuvaks.