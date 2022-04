Aaro Lode ⟩ Sotsid, näidake eeskuju ja viige Ivari idee Tallinnas ellu

Toidujulgeolek algab tõepoolest lastest ja nende arvel ei tohiks kokku hoida. On ammu teada fakt, et paljudele Eestimaa lastele on koolilõuna ainus soe toidukord päevas. Seetõttu on lausa eluliselt oluline, et lõpuks ometi lõpetaksime laste toiduraha ümber kuuma kartuli mängimise ja tõstaksime selle tasemele, mis annab võimaluse jätkata tööd selle nimel, et koolitoit oleks terviklik, toitev ja maitseks hästi.