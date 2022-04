Mihkel Kunnus ⟩ Peipsi järv on laiem kui Atlandi ookean

Võib isegi öelda, et just see sisetülidele keskendumine osalt võimaldaski selle suuremastaabilise infomulli, mille Venemaa jõhker agressioon katki torkas. Pean silmas seda, et lääne massikultuur kogu oma seesmises mitmekesisuses – sealhulgas kohati lausa neurootilises mitmekesisusnõudes – on kujunenud peaaegu täielikult ingliskeelseks ja nina USA poole hoidvaks. Kultuurilises mõttes on Peipsi järv laiem kui Atlandi ookean. Natsi-Venemaa Putiniga eesotsas aga tuletas valusalt meelde, et sõda käib ikka ka traditsioonilises mõttes geograafilises maailmas, mitte ainult netiavarustes.