Mart Laar ⟩ Külm sõda muutub kuumaks rahuks

Käesoleva aasta 24. veebruarist pole senist maailma, millest kübemeid veel mäletame, enam olemas. Selle kohale jõudmine võtab ilmselt aega, kuid juba praegu tajume, et nii maailm meie ümber kui selle arusaamine endast on totaalselt muutunud. Või järsku pole suurt midagi muutunud, aga me lihtsalt näeme korraga asju teises valguses.

Nii nagu Keskerakond sai ilmutuse, et koostöölepe Ühtse Venemaaga, mida polnud vaja tühistada, sest see ei toimi, tuleb ikkagi prügikasti visata. Või vabalt mürki ja vihkamist õhutavad Vene telekanalid, mida polnud kohe kuidagi võimalik ära keelata, on ikka võimalik küll keelu alla panna. Omaenda koha leidmiseks selles täielikult muutunud maailmas tuleks aga alustuseks kindlaks teha, kus me siis ikkagi ise oleme. Seda tehes näeme, et asume vabaduse ja türannia piiril, mida aastakümneid tagasi sümboliseeris raudne eesriie. Ainult et nüüd on see piir tublisti ida poole läinud ja meie oleme isegi vormiliselt seekord teisel pool seda piiri.