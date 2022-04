Jüri Laurson ⟩ Põlevkivielektri-jaamu tuleb hakata kiiresti renoveerima

Uuest aastast lootsid tarbijad, et praegune koalitsioon teeb valitsuses kõik, et kõrgeks tõusnud elektrihinna leevendamiseks tehakse õiged järeldused ja otsused ning elektri hind langeks 25 kuni 30 euroni megavatt-tunnist, kuid kahjuks see jäi ainult unistuseks. Tegelikult algas valitsusel elektrihinnaga trikitamine ja elektrihind tõusis kosmiliselt ülikõrgeks. Juba aastaid on elektrikriisi lahendamiseks teinud ettepanekuid ja selgitusi TTÜ tunnustatud elektriinsenerid, elektriala doktorid ja professorid, kuid kahjuks ei ole valitsused elektriala spetsialistide ettepanekuid kuulda võtnud.