Edward Lucas ⟩ Võimalikkuse kunst

Üksmeel oli lämmatav. See sõda pole lääne asi. Põhjused on keerulised. Need keevalised, imelikud inimesed keeruliste nimedega kohtades on üksteisega juba sajandeid sõdinud. Aja möödudes nad lõpetavad. Senimaani hoidke eemale. Sekkumine oleks tohutult kulukas ja teeks asja ilmselt hullemaks.