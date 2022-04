Rein Vahisalu ⟩ Vardas härg, ise väntab

Kui ma veel tüdruk olin ja talus kasvasin, siis ma kudasin käigu pealt, lõngapusa oli seelikutraksi all ja ma läksin lauta lüpsma, vardad muudkui käisid, ise ajasin naabripoisiga juttu ja lükkasin jalaga lüpsikut lehmale lähemale.» Kas see teie nimega luuletaja ongi teie mees, imestab arst, see ju tuntud ja kuulus nimi. Seesamune jah, tunnistab Laine, see tuntud ja kuulus. Laine on elus juba kaks meest ära pidanud, mõlemad surid haigustesse. «Esimene oli niisuke toi, aga teine oli suur vigurivänt. Oli teine väga elav inimene, tegi sepatööd, tema kaminavõred osteti laadal alati esimesel päeval ära. Mängis akordioni, laulis madala bassihäälega. Oli elupäevad vigurit ja vänta täis, seda jätkus kohe igale poole. Aga ikka suri ära, oli lõpuks üleni vähki täis.