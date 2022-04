NÄDALA NÄGU ⟩ Läbimurde peaminister

Arvestades Rootsi tugevat feministlikku traditsiooni ja rõhku soolisele võrdõiguslikkusele on õigupoolest kummaline, et alles 2021. aastal sai see riik endale ajaloos esimese naispeaministri. Näiteks Eestis, mis on soolise võrdõiguslikkuse poolest palju kehvemal järjel, oli selleks ajaks olnud naispresident ja naispeaminister (tõsi, ka nemad on esimesed Eesti ajaloos).