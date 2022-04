Priit Pullerits ⟩ Brutaalsele jõule saab vastu ainult jõuga

Täiesti arusaamatu, kuidas ikka tuleb uudiseid, et see või teine Lääne ettevõte on peatanud Venemaal tegevuse või sealt minema kolinud. Tähendab, et rohkem kui poolteist kuud, mil demokraatlikud riigid on kehtestanud agressorriigile ridamisi sanktsioone, mil Vene sõdurid on tapnud tuhandeid ja tuhandeid Ukraina inimesi, pannud toime ilmselgeid sõjakuritegusid, ei ole need Lääne ettevõtted suutnud võtta end niigi palju kokku, et kurjuse pesast minena minna.