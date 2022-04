Evelin Hillep ⟩ Kahte sõda ei ole võimalik korraga võita

EL käivitas 2020. aastal teatiste kogumi säästvamale toidusüsteemile ülemineku strateegiate kohta. Selle eesmärgi saavutamiseks avaldati kaks peamist strateegiat: «Talust taldrikule» ja bioloogilise mitmekesisuse strateegiad, mis on osa ELi keskkonnasõbralikust kursist. Need strateegiad pakuvad mitmeid koguselisi eesmärke, et toetada Euroopa pikaajalist sihti – saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050.

Tavaliselt juhtudel, kui Euroopa Komisjon algatusel on eeldatav märkimisväärne majanduslik, sotsiaalne või keskkonnaalane mõju, viib komisjon läbi mõjude hindamise, mis on õigusloome hea tava ning hea valitsemise alus. Kahtlemata «Talust taldrikule» ja bioloogilise mitmekesisuse strateegiatel ja nende tuules esitatavatel eelnõudel on märkimisväärne majanduslik, sotsiaalne või keskkonnaalane mõju. Miks on vaja üldse mõjusid hinnata? Mõjude hindamine parandab otsustusprotsesside kvaliteeti ja läbipaistvust ning loob paremad eeldused, et need otsused avaldavad soovitud mõju ühiskonnaelu asjade korraldusele. Kuid Euroopa Komisjon ei ole siiani oma algatuste kohta koostanud mõjude hindamist. Euroopa Parlamendis on aga alanud poliitiline protsess, kus esialgsetele strateegiate kavanditele on lisatud täiendavaid ettepanekuid.