JUHTKIRI ⟩ Genotsiidi kordumine

Kõiki selliseid hukkamõistuavaldusi saatis Venemaa raevukas protest. Eriti näiteks Euroopa Nõukogus, kus Venemaa oli tuppa palutud. Nüüd me siis teame, miks nad jaurasid. Vastuseis inimsusvastaste kuritegude hukkamõistmisele kõneles soovist taas karistamatult tappa, piinata, vägistada ja küüditada. Ja seda on Venemaa viimase 50 päeva jooksul Ukrainas teinud.

Inimeste küüditamine Venemaale on üks praeguse sõja varjatumaid kohti. See algas ligi nädal enne kallaletungi, kui Donetski ja Luhanski isehakanud vabariigid asusid vägisi Venemaa kodanikeks tehtud inimesi nende kodudest Venemaa eri piirkondadesse «evakueerima». Nüüd on lisandunud inimesed Mariupolist ja mujalt.

Me ei tea, kui paljud on sõjas nende tahte vastaselt Venemaale viidud, aga Zelenskõi rääkis enam kui poolest miljonist küüditatust. Ta tõi võrdluseks, et seda on nii palju, kui on Tallinnas elanikke. Inimesed muudetakse sunnismaisteks neile tundmatutes kohtades ja, mis veel kohutavam, lapsed eraldatakse vanematest.