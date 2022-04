Arnaud Castaignet ⟩ Le Peni võit tooks anarhia

Prantsusmaa presidendivalimiste esimene etapp on nüüdseks lõppenud. Parem­äärmuslaste kandidaat Marine Le Pen (Rahvusrinne) ning ametis olev president ja tsentristide kandidaat Emmanuel Macron (La République en Marche) pääsevad teise vooru. Macron sai 27,8 protsenti häältest, mis on selgelt rohkem kui tema eelmise esimese vooru tulemus 24,01 protsenti. Le Pen kui Pas-de-Calais’d esindav parlamendiliige on samuti edusamme teinud 23,15 protsendiga. See on uus paremäärmuslaste rekord, mis ületab 2017. aasta skoori (21,3%). Kuigi Emmanuel Macron on endiselt favoriit, pole paremäärmuslaste kandidaat kunagi olnud enne teist vooru nii soodsal positsioonil ja nii positiivse kampaaniadünaamikaga. 5. märtsil andis Le Monde’i Ipsos-Sopra Steria baromeeter talle 14,5% hääletuskavatsustest. Sama uuringu järgi oli Emmanuel Macron 30,5% peal. Teise vooru saatuse otsustavad suuresti vasakpoolsete toetajad, eelkõige 21,95% häältega kolmandaks jäänud Mélenchoni valijabaas.