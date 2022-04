Aimar Altosaar ⟩ Riiklikult tähtis tühjus

Mis võiks veel olla tähtsam kui anda au Eesti kodanikuühiskonna tehtud tööle Ukraina abistamiseks? Vanale mureküsimusele, kas me sellist Eestit tahtsimegi, võime tuhandete vabatahtlike püsivat ja väga tulemuslikku õhinat vaadates vastata jaatavalt. Sest me oleme ühiskonnana juba nii arenenud ja sisemiselt sidustatud, et märkame teiste häda ning oskame sellele jõude ühendades reageerida.