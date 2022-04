Lea Danilson-Järg ⟩ Strateegilisi sihte tuleb järgida ka kriiside ajal

Kui veel aasta alguses võis valitsus loota, et keerulised ajad saavad läbi ning peagi võib nö muretult valitsema asuda, siis nüüd on selge, et valitseda tuleb sõltumata oludest. Mingit kergendust niipeagi oodata pole. Venemaa sõda Ukrainas ning põgenikevool on proovikiviks pea kõigile poliitikavaldkondadele, alustades hariduspoliitikast ja lõpetades julgeolekupoliitikaga. Suuremat tähelepanu vajavad kahtlemata ka rahvastikupoliitikaga seotud teemad, eelkõige ränne, lõimumine ja sündimus.

Igapäevase rassimise taustal tasub aga meeles pidada, et Eestil on olemas ka pikaajalised sihid, mille poole pürgida. Riigikantselei eestvedamisel on need kirja pandud strateegiadokumenti "Eesti 2035", mille riigikogu umbes aasta tagasi 71 poolthäälega heaks kiitis. Isegi erakorralistes oludes ei tohiks strateegilisi sihte silmist lasta, otse vastupidi. Segastel aegadel on eriti oluline, et jooksvalt otsuseid langetades oleks silmade eest ka kaugemad eesmärgid.