Sofi Oksanen ⟩ Kes tahes võis olla äraandja

Märtsis ilmus Venemaa Soome suursaatkonna Twitteris palve, milles ärgitati teatama Vene kodanikke ja vene keelt emakeelena kõnelejaid puudutavast diskrimineerimisest ja vihakõnest. Riigi esindused on esitanud samasuguseid palveid ka mujal. Avaldused on osa Venemaa kaasmaalaspoliitikast, mille eesmärk on siduda välisvenelased oma «ajaloolise kodumaaga» ja «kaitsta» nende õigusi, kirjutab Sofi Oksanen järgmises kaasmaalaste poliitikast ja deputiniseerimisest kõnelevas loos.