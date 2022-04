Rene Rässa ⟩ Braavo, härra Putin

Vladimir Putin sai hakkama sellega, millega ei saanud hakkama Greta Thunberg. Pärast sõja lahvatamist Ukrainas mõistsid Euroopas äkki kõik, et juba eilseks oli vaja kivisöe, gaasi ja nafta asemele uusi energialahendusi. Ühtäkki mõistavad seda nii tavainimesed kui ka poliitikud. Isegi varasemad rohepöördeskeptikud pomisevad endamisi, et aitab Venemaalt tuleohtlike ainete ostmisest, on aeg vaadata muude lahenduste poole, kirjutab riigikaitseõpetaja Rene Rässa.