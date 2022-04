Maris Lauri ⟩ Enne suuvoodriks hakkamist tasub asjad endale selgeks teha

Edukalt toimiva ettevõtluse ja majanduse aluseks on ausa konkurentsi olemasolu. Kahjuks on alati neid, kes huvituvad turu jagamisest või hinnalepetest, et tarbijate ja teiste ettevõtete arvelt rohkem teenida. Kehv konkurentsiseis on kindel tee kõrgemate hindade ja kehvema kvaliteedini, kusjuures maailmas on näiteid ka sellest, kuidas kartellid on konkurentide tõrjumise nimel väga jõhkraid kuritegusid toime pannud. Õnneks on see läänes jäänud ajalukku, sest õigusloojad on mõistnud, et konkurentsirikkumistega tuleb tõhusalt võidelda ja rikkujaid karistada viisil, mis võtab isu edaspidi samaga jätkata.