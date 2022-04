ARVAMUS ⟩ Marko Kaasik: sõjas demokraatia eest poolik võit ei rahulda

Venemaa kallaletung Ukrainale on põhjustanud kuu ajaga nii palju ohvreid ja purustusi, et midagi ligilähedast ei ole Euroopa näinud alates Teisest maailmasõjast. Raske on näha muud positiivset lahendust kui Vene sõjakurjategijate kukutamine võimult. Euroopa peab selleks palju pingutama ja veel mõne tabu murdma. Keeruline on prognoosida, kui palju on vaja, et ajupestud vene rahval küllalt saaks, aga kusagil see piir kindlasti on.