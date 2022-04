ARVAMUS ⟩ Ilmar Mikkor: Venemaa tuleb ÜROst välja heita

Venemaad valitseb barbar, seega Venemaa on barbarriik, kes on jõhkralt rikkunud kõiki ÜRO põhikirja punkte. Vastavalt ÜRO põhikirja punktile 6 tuleb Venemaa organisatsioonist välja heita. Eelkõige ÜRO Julgeolekunõukogust. Agressiooniks käsu andnu ja käsu täideviijad tuleb anda rahvusvahelise Haagi Sõjatribunali Kohtu alla. Kui selle otsuse peab tegema ÜRO, siis on olukord enam kui absurdne, sest Venemaa on ÜRO Julgeolekunõukogu vetoõigusega liige ja Venemaa tunneb end karistamatuna. ÜRO sellisel kujul ei ole võimeline tagama õiglust ega rahu. Vetoõigus tuleb lõpetada. Täiskogu otsused võetakse vastu täiskogu 2/3 häälte enamusega.