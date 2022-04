ARVAMUS ⟩ Ants Frosch: Venemaa alandab tuumarelva lävendit

Olulisem tundub olevat aga BBC kajastus, kus tõsteti esile kindral Milley sõnum, et «sõda Ukrainas on suurim oht rahule ja julgeolekule Euroopas ja võimalik, et maailmas minu 42-aastase sõjaväeteenistuse ajal». Otsides vastust küsimusele, mida kindral Milley väljaöeldu tähendab meile, eestlastele on kohane arvestada järgnevaga.