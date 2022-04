ARVAMUS ⟩ Mart Raamat: sanktsioonid Venemaale mõjuvad kui kerge näpuviibutus

Kuna ligi pool Venemaa riigieelarve tulust tuleb energiaekspordist, võib tõesti öelda, et energiakandjad on Putini sõjakirstu peamine rahastusallikas. Alles 43 päeva pärast tuhandeid inimelusid nõudnud agressiooni algust suutis Euroopa Liit kokku leppida esimestes sanktsioonides, mis on suunatud verise Vene energiaekspordi vähendamiseks. Euroopa liidrite suurte sõnade taga on tegelikult aga ehmatav tühjus – kogu Venemaa kolossaalne energiatööstus mühiseb ikka täistuuridel edasi!

Alles Butšas toime pandud Vene armee jõleduste avalikuks tulemine suutis viia riigipead niikaugele, et Euroopa Liit tegi Vene energeetikale väikse noomituse. Kehtestatud sanktsioonide naeruväärsuse toob hästi välja tõsiasi, et alates Venemaa kallaletungist on EL maksnud agressorile naftatoodete ja maagaasi eest üle 25 korra rohkem kui kivisöe eest. Nafta- ja gaasitootmine on palju suuremas sõltuvuses oma sihtturust – torujuhtmed viivad suures mahus tooteid otse lõpptarbijateni ja seetõttu on nende seiskamine just tootjatele eriti keerukas. Kivisöe ümbersuunamiseks teistele turgudele on vaja sisuliselt üht telefonikõnet ja laevad võivad selle juba näiteks energianäljas Hiinasse vedada. Veelgi traagilisem on aga see, et EL peab kaduva kivisöe mingi muu energiakandjaga asendama ja nii suureneb iroonilisel kombel kõigi eelduste kohaselt hoopis Vene maagaasi import Euroopasse. Seega on kehtestatud sanktsioon pehmelt öeldes vähese mõjuga. Halvemal juhul on see aga hoopis kingitus Putinile ja tema kuritegelikule huntale.