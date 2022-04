Marek Strandberg ⟩ Nobeli preemia vääriliseks osutunud mänguteooria aitaks Venemaa seljatada

Äsja andis Euroopa Komisjon teada, et söeostulepinguid Venemaaga saaks tühistama hakata alles selle aasta augustist. Paljud on ärritunud, ja esmapilgul põhjendatultki, et kuidas nii: lääs ostab Venemaalt naftat, gaasi ja sütt ja Venemaa kulutab selle Ukrainas inimtapuks. See olukord on aga täpselt selline, sest lääne sõltuvus Venemaa toorainest pidigi viima sellisele tagajärjele. Ei, siinkohal ei järgne lauseid: «Aga mis ma ütlesin!»