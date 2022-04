Kriiside ajal paistavad ametnikud teinekord jäigad ja aeglased, aga need omadused on ametnikele sisse treenitud, ja see on õiguskindluse tagamise huvides oluline. Küll aga tuleks ametnike seas harjutada kriiside ajal tarviliku rollimuutuse läbimist, sest muidu on kriis ka ametniku jaoks asjatult traumeeriv ja halvav kogemus.