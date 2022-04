ARVAMUS ⟩ Erik Prozes: sõjafotodega harjumine muudab lugeja küüniliseks

«See ei ole lahinguväli, see on kuriteopaik,» säutsus Twitteris peaminister Kaja Kallas. «Need kuriteod on plekk Venemaa aule – plekk, mis muutub sõja jätkudes iga päevaga aina suuremaks ja kustumatumaks,» pöördus Boris Johnson oma videoläkituses venemaalaste poole. USA välisminister Antony Blinken nimetas nähtut «tahtlikuks tapmiskampaaniaks». Prantsusmaa president Emmanuel Macron kutsus üles kehtestama Venemaale viivitamatult uusi ja seninägematuid sanktsioone.