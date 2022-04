JUHTKIRI ⟩ 600-aastane sümbol ja visiitkaart

Väärika vanusega raeapteek on tegelikult Eesti mitmekihilise ajaloo sümbol ja näide, et sõdadest ja okupatsioonidest räsitud maal on ka võimalik järjepidevalt tegutseda. On õigupoolest ime, et Tallinna vanalinn ja raeapteek ühes sellega on peaaegu terviklikult säilinud. Raeapteegi kohta võib öelda ka, et napilt pääsenud, arvestades, et 1944. aasta märtsipommitamisel tabas pomm raeapteegile suhteliselt lähedal asunud vaekoda. Peame meenutama ka praegust Ukraina sõda, mis on näidanud, kuidas terved linnasüdamed ja elamukvartalid on muutunud rusuhunnikuks.