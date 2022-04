AK ESSEE ⟩ Irina Belobrovtseva: Kiiev kõlab kui luule kehastus

Vene keeles on ütlus «Keel toob Kiievisse». Ütlusele omistatakse erinevaid tähendusi, kuid kõige levinum on analoogia tuntud väljendiga, mis on levinud kõigis Euroopa keeltes, ja mitte ainult neis: «Kõik teed viivad Rooma». Ka sellele idioomile on antud erinevaid tähendusi, kuid selgelt äratuntav on üks: Rooma – maailmalinn, igavene linn, kirjutab TLÜ emeriitprofessor Irina Belobrovtseva.