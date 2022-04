Noore inimesena on ta eesti rahvatantsule jõudnud anda väga palju, sh loonud 77 eestiainelist tantsu lastele ja noortele. Neist paljud on jõudnud alates 2002. aastast üldtantsupidude repertuaari.

Reimanni käe all on tantsu nautima õppinud terve põlvkond eestlasi. Näiteks kui tema lastetantsu «Pliks ja plaks» tantsisid eelmisel peol mudilased, siis lõid tribüüni taga tantsu kaasa ka nende vanemad. Tantsuperes kasvanud tüdrukuna on ta tantsupisiku edasi andnud ka oma lastele.