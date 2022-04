HARIDUS JA TEADUS ⟩ Igor Kopõtin: sõjateaduslik mõtlemine on üks Eesti riigikaitse alustest

Mente et ense pro patria (Mõtte ja mõõgaga isamaa eest). Just sellist deviisi kasutab Tartus Riiamäel tegutsev Kaitseväe akadeemia.

Nüüdisaegse Eesti rahvusliku sõjateooria arengu jaoks on oluline sünteesida Eesti riigikaitse ajalooline kogemus sõjaeelse Eesti Vabariigi kontekstis. See on vajalik mõistmaks, milliseid vigu tehti Eesti riigikaitse ülesehitamisel kahe ilmasõja vahel, et Eesti kaitsevägi ei olnud Teiseks maailmasõjaks valmis ning oli sunnitud valima relvastatud vastupanu asemel alistumise, kirjutab sõjaajaloolane Igor Kopõtin.