ARVAMUS ⟩ Riho Terras: Ukraina vajab ründerelvi – kohe!

Igasugused sanktsioonid on sõjategevuse taustal küll tervitatavad, kuid siiski teisejärguline meede ja nende mõju ei ole operatiivne. Jutud sellest, et sanktsioonid toimivad ning annavad tunda paari kuni mõne kuu pärast, on inertsed ja ohtlikud – neil lihtsalt pole kohest toimet lahinguväljal. Kolm esmase tähtsusega asja, mida on vaja, ja kohe, on relvad, relvad ja relvad. Ukraina vajab suurel hulgal ründerelvi ja moona, milleta ei suuda nad Venemaa jätkuvale ning pikaajalisele survele vastu panna. Venelaste taganemine Kiievi ümbruses ei tähenda, et petlik lootus sõja lõpust oleks isegi käegakatsutav. Vastupidi, kõik analüüsid näitavad, et sõda kestab veel pikalt.