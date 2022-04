ARVAMUS ⟩ Ülo Vihma: sõjapõgenike toitmine unustati sootuks ära

Aga sootuks tagaplaanile on jäänud tõsiasi, et iga inimene, kaasa arvatud sõjapõgenikud, vajab iga päev toitu. Õnnelikud on need ukrainlased, kes saavad esmast riiklikku abi – majutuse hotellis koos toitlustusega kolm korda päevas. Samas ei saa inimesed sinna jääda kuigi kauaks. Hiljemalt kuu aja pärast tuleb mujale kolida. Nüüd on sotsiaalkindlustusamet täpsustanud, et see polegi kindel lubadus, vaid niipea kui leitakse muud majutusvõimalused, tuleb hotellist välja kolida. See tähendab automaatselt aga ka toitlustusest ilmajäämist. Loota saavad põgenikud vaid uue elukoha korraldajate võimekusele ja iseenda leidlikkusele. Näiteks Tallinna hotellidest lahkunutest leidis osa varju Tabasalu külje all Meriküla puhkekompleksis. Kui seni pakkusid hotellid põgenikele kolm korda päevas süüa, siis nüüd tuleb Meriküla uutel elanikel ise selle eest hea seista. Esimeste päevade toidumoona muretses tulijatele küll vald. Valla rahakotist on antud vältimatut abi, aga Harku vallavanema Robert Lippini sõnul tuleb arvestada ka sellega, et niisuguse kulude kasvuga ei osatud valla eelarvet koostades arvestada.